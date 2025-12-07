Front Porch Bluegrass: December 7, 2025
1. Mr Sun - Overture (Mr. Sun Plays Duke Ellington's Nutcracker Suite)
2. Tony Furtado - Decembering (Decembering)
3. Matt Flinner Trio - Winter Harvest (Winter Harvest)
4. The Marshall Family - Children, Go Where I Send Thee (Fill Like My Time Ain't Long: An A Capella Collection)
5. East Nash Grass - All God's Children (All God's Children)
6. Bluegrass Album Band - Age (The Bluegrass Album, Vol IV)
7. Larry Sparks - Way Back When (Way Back When)
8. Larry Sparks - Green Pastures in the Sky (It's Never Too Late...)
9. Tony Rice - Why You Been Gone So Long? (Native American)
10. Tony Rice - Is That So? (Mar West)
11. Chatham County Line - The Traveler (Tightrope)
12. Eli West - All the Saints (Shape of a Sway)
13. Ben Winship - New River Train (Acorns)
14. Tim O'Brien - Maggie's Farm (Red on Blonde)