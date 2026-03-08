Front Porch Bluegrass: March 8, 2026

1. Jeff White & Jim Hurst - Upside Down and Backwards (New Standards for Flatpicking Guitar)

2. Shawn Lane & Richard Bennett - Street Light (1682)

3. John Lowell - Velvet Western Sky (Long Stretch of Gravel)

4. Adam Hurt - Cousin Sally Brown / Glory in the Meetinghouse ()

5. Tony Rice - Ginseng Sullivan (Manzanita)

6. Larry Sparks - Blue Virginia Blues (Classic Bluegrass)

7. Seldom Scene - Blue Diamond (Dream Scene)

8. Noam Pikelny - Lonesome Moonlight Waltz (Plays Kenny Baker Plays Bill Monroe)

9. Joe Mullins & the Radio Ramblers - Long Gone Out West Blues (The Story We Tell)

10. Pharis & Jason Romero - Out on the Western Plains (A Passing Glimpse)

11. Lonesome Ace Stringband - Old Paint (Gone for Evermore)

12. Jerry Douglas - Panhandle Rag (Everything is Gonna Work Out Fine)

13. Jim Faddis - Tell Me Once Again (One More Ride)