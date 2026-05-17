Front Porch Bluegrass: May 17, 2026
1. Tony Trischka - Old Cacklin' Hen (Earl Jam 2)
2. Tony Trischka - Red River Valley (Earl Jam 2)
3. East Nash Grass - Get Along Little Yearlings (All God's Children)
4. Daniel Grindstaff & The Uptown Troubadours - Denver (Daniel Grindstaff & The Uptown Troubadours)
5. Wes Corbett - Crane Island (Drift)
6. Po' Ramblin' Boys - The Old Santa Fe (Wanderers Like Me)
7. David Grisman and Alan O'Bryant - Pretty Polly (Home is Where the Heart Is)
8. Dave Evans - Pretty Green Hills (Pretty Green Hills)
9. Appalachian Road Show - Tribulations (Tribulation)
10. The Lowest Pair - Oh Susanna (36c)
11. Leftover Salmon - Whisperin' Waters (Leftover Salmon)
12. Bob Asbury - Montana Highway (Asbury 615 Project)
13. Alison Brown & Steve Martin - Friend of Mine (Safe, Sensible & Sane)