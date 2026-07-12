Front Porch Bluegrass: July 12, 2026
1. Bela Fleck - Round Rock (My Bluegrass Heart)
2. Bela Fleck & Abigail Washburn - Railroad (Bela Fleck & Abigail Washburn)
3. New Grass Revival - Love Someone Like Me (Best of)
4. Bela Fleck - Whitewater (Drive)
5. Mr. Sun - Dry & Dusty (The People Need Light)
6. Gibson Brothers - My Quiet Mind (In the Ground)
7. Amanda Cook - Another Highway This Time (Changes)
8. Claire Lynch - Second Wind (Moonlighter)
9. John Lowell - Fergus County Jail (This Long Stretch of Gravel)
10. Hot Rize - A Cowboy's Life (When I'm Free)
11. Seth Mulder & Midnight Run - Looking Past the Pain (Coming on Strong)
12. Osborne Brothers - Ruby (Are You.Mad at Your Man) (High Lonesome: The Story of Bluegrass Music)
13. Tony Rice - How Mountain Girls Can Love (Plays and Sings Bluegrass)
14. Flatt & Scruggs - Earl's Breakdown (Foggy Mountain Jamboree)