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Mend-It Cafe at Spokane Zero Waste

Mend-It Cafe at Spokane Zero Waste

Mending is Free for everyone!!
It’s simple, bring clothing and/or household textiles in need of repair (limit 2 items per person), you’ll be paired up with a mender who will fix your items.

Spokane Zero Waste Studio
12:00 PM - 03:00 PM on Sun, 19 Jul 2026

Event Supported By

Spokane Zero Waste
509-991-3177
spokanezerowaste@gmail.com
spokanezerowaste.org
Spokane Zero Waste Studio
2026 N. Hamilton St
Spokane, Washington 99207
sewingclass@spokanezerowaste.org
https://www.spokanezerowaste.org/classes