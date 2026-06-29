Mend-It Cafe at Spokane Zero Waste
Mend-It Cafe at Spokane Zero Waste
Mending is Free for everyone!!
It’s simple, bring clothing and/or household textiles in need of repair (limit 2 items per person), you’ll be paired up with a mender who will fix your items.
Spokane Zero Waste Studio
12:00 PM - 03:00 PM on Sun, 19 Jul 2026
Event Supported By
Spokane Zero Waste
509-991-3177
spokanezerowaste@gmail.com
Spokane Zero Waste Studio
2026 N. Hamilton StSpokane, Washington 99207
sewingclass@spokanezerowaste.org