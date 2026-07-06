Annual Buddhist OBON SUMMER FESTIVAL

“A Dance for Joy“

1-4 PM - Crafts, Kids Games, Japanese Snacks, Open House

4 PM - Buddhist Service

4:30 PM – Karate, Kendo & Taiko Demos

5:30 PM - Bon Odori Japanese folk dancing

Obon is a time to honor our ancestors with gratitude and joyful remembrance, and enjoy delicious Japanese snacks, traditional crafts, and Bon Odori – a communal dance. Whether you are remembering a loved one, learning about Buddhist traditions, or simply curious about Japanese culture, everyone is welcome. No dance experience is needed – just follow along and feel the rhythm. All proceeds support the temple.

