From the Studio: A Midsummer Night's Dream

Director Jean Hardie and student actors from Spokane Civic Theatre's A Midsummer Night's Dream visited the SPR studio to preview the production, including a reading from Shakespeare's legendary script.

Actors:

Lysander: Toby King

Hermia: TaeZhanae Hays-Cormier

Demetrius: Grayson Blakesley

Helena: Myranda Lloyd

Puck: Jimmy Morin

Oberon: Jarrett Beaudry

PRODUCTION DETAILS:

Spokane Civic Theatre Presents

A Midsummer Night’s Dream

A Civic Education Production

JULY 24 - AUGUST 2

Thu - Fri: 7:30PM | Sat - Sun: 2:00PM

Margot & Robert Ogden Main Stage