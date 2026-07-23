From the Studio: A Midsummer Night's Dream
Director Jean Hardie and student actors from Spokane Civic Theatre's A Midsummer Night's Dream visited the SPR studio to preview the production, including a reading from Shakespeare's legendary script.
Actors:
Lysander: Toby King
Hermia: TaeZhanae Hays-Cormier
Demetrius: Grayson Blakesley
Helena: Myranda Lloyd
Puck: Jimmy Morin
Oberon: Jarrett Beaudry
PRODUCTION DETAILS:
Spokane Civic Theatre Presents
A Midsummer Night’s Dream
A Civic Education Production
JULY 24 - AUGUST 2
Thu - Fri: 7:30PM | Sat - Sun: 2:00PM
Margot & Robert Ogden Main Stage