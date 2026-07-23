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From the Studio
From The Studio

From the Studio: A Midsummer Night's Dream

By Henry McNulty
Published July 23, 2026 at 1:23 PM PDT
Director Jean Hardie and actors from A Midsummer Night's Dream

Director Jean Hardie and student actors from Spokane Civic Theatre's A Midsummer Night's Dream visited the SPR studio to preview the production, including a reading from Shakespeare's legendary script.

Actors:
Lysander: Toby King
Hermia: TaeZhanae Hays-Cormier
Demetrius: Grayson Blakesley
Helena: Myranda Lloyd
Puck: Jimmy Morin
Oberon: Jarrett Beaudry

PRODUCTION DETAILS:
Spokane Civic Theatre Presents
A Midsummer Night’s Dream
A Civic Education Production

JULY 24 - AUGUST 2
Thu - Fri: 7:30PM | Sat - Sun: 2:00PM
Margot & Robert Ogden Main Stage

Tags
From The Studio Arts & Culture
Henry McNulty
Music Program Director Henry McNulty is a lifelong member of the arts community, serving as a performer, music director, and musician across the region. Henry studied music at Eastern Washington University, later earning his M.F.A. in Music Composition from Vermont College of Fine Arts.
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