Boone Street Hooligans 27
Boone Street Hooligans 27
Boone Street Hooligans 27
Directed by Gonzaga Theatre students
FRIDAY, OCTOBER 16, 2026 | 7:30 p.m.
SATURDAY, OCTOBER 17, 2026 | 7:30 p.m.
Magnuson Theatre, College Hall
Gonzaga’s student sketch comedy Boone Street Hooligans returns for its 27th edition, featuring student writers, designers, actors, crew, and directors!
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GTE1016
College Hall (East Entrance) - The Magnuson Theatre
Every week through Oct 17, 2026.
Friday: 07:30 PM - 09:00 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:00 PM
Friday: 07:30 PM - 09:00 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:00 PM
College Hall (East Entrance) - The Magnuson Theatre
502 E. Boone Ave.Spokane, Washington 99258
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu