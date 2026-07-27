Candlelight Christmas
Candlelight Christmas
Candlelight Christmas
With Gonzaga University Choirs, Jazz, and Special Guests
SATURDAY, DECEMBER 12, 2026 | 2 p.m. and 7:30 p.m.
SUNDAY, DECEMBER 13, 2026 | 2 p.m.
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD1212
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
Every week through Dec 13, 2026.
Sunday: 02:00 PM - 03:30 PM
Saturday: 02:00 PM - 03:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:00 PM
Sunday: 02:00 PM - 03:30 PM
Saturday: 02:00 PM - 03:30 PM
Saturday: 07:30 PM - 09:00 PM
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
211 E. DeSmet Ave.Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu