Candlelight Christmas With Gonzaga University Choirs, Jazz, and Special Guests SATURDAY, DECEMBER 12, 2026 | 2 p.m. and 7:30 p.m. SUNDAY, DECEMBER 13, 2026 | 2 p.m.

Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater

Every week through Dec 13, 2026.

Sunday: 02:00 PM - 03:30 PM

Saturday: 02:00 PM - 03:30 PM

Saturday: 07:30 PM - 09:00 PM