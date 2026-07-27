Carmina Burana by Orff
Carmina Burana by Orff
Carmina Burana by Orff
TUESDAY, APRIL 27, 2027 | 7:30 p.m.
Malinda Wagstaff, soprano
Joel Cummings, tenor
Jadrian Tarver, baritone
Gonzaga Symphony Orchestra
Gonzaga Concert Choir, Musea Treble Choir and Glee Club
Meg Stohlmann, director
Chesterton Academy of Notre Dame
Children's Chorus
Jaci Cummings, director
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0427
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
07:30 PM - 09:30 PM on Tue, 27 Apr 2027
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
211 E. DeSmet Ave.Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu