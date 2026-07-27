© 2026 Spokane Public Radio.
An NPR member station
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Carmina Burana by Orff

Carmina Burana by Orff

Carmina Burana by Orff
TUESDAY, APRIL 27, 2027 | 7:30 p.m.
Malinda Wagstaff, soprano
Joel Cummings, tenor
Jadrian Tarver, baritone

Gonzaga Symphony Orchestra
Gonzaga Concert Choir, Musea Treble Choir and Glee Club
Meg Stohlmann, director

Chesterton Academy of Notre Dame
Children's Chorus
Jaci Cummings, director

https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0427

Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
07:30 PM - 09:30 PM on Tue, 27 Apr 2027
Get Tickets
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
211 E. DeSmet Ave.
Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0427