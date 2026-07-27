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Crossing Borders

Crossing Borders

Crossing Borders
SATURDAY, FEBRUARY 27, 2027 | 2 p.m.

The premier ensembles for woodwind, brass, and percussion students at Gonzaga University performing the finest chamber and symphonic repertoire.

Dragon Rhyme, Movement II – Chen Yi
Sweet Chariot – Carlos Simon
Winter Blossom – Xi Wang
Flying Jewels – James David

https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0227

Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 27 Feb 2027
Get Tickets
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
211 E. DeSmet Ave.
Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0227