Crossing Borders
Crossing Borders
Crossing Borders
SATURDAY, FEBRUARY 27, 2027 | 2 p.m.
The premier ensembles for woodwind, brass, and percussion students at Gonzaga University performing the finest chamber and symphonic repertoire.
Dragon Rhyme, Movement II – Chen Yi
Sweet Chariot – Carlos Simon
Winter Blossom – Xi Wang
Flying Jewels – James David
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0227
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 27 Feb 2027
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
211 E. DeSmet Ave.Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu