Dreams, Childhood, and Imagination
Dreams, Childhood, and Imagination
Dreams, Childhood, and Imagination
THURSDAY, APRIL 29, 2027 | 7:30 p.m.
The premier ensembles for woodwind, brass, and percussion students at Gonzaga University performing the finest chamber and symphonic repertoire.
Children’s March – Percy Grainger
Prelude and Fugato from Mama Dee’s
Notebook – Joel Puckett
A Child’s Garden of Dreams – David Maslanka
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0429
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
07:30 PM - 09:30 PM on Thu, 29 Apr 2027
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
211 E. DeSmet Ave.Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu