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Dreams, Childhood, and Imagination

Dreams, Childhood, and Imagination

Dreams, Childhood, and Imagination
THURSDAY, APRIL 29, 2027 | 7:30 p.m.
The premier ensembles for woodwind, brass, and percussion students at Gonzaga University performing the finest chamber and symphonic repertoire.

Children’s March – Percy Grainger
Prelude and Fugato from Mama Dee’s
Notebook – Joel Puckett
A Child’s Garden of Dreams – David Maslanka
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0429

Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
07:30 PM - 09:30 PM on Thu, 29 Apr 2027
Get Tickets
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Coughlin Theater
211 E. DeSmet Ave.
Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0429