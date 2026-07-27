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Emerging Artists

Emerging Artists

Emerging Artists
SATURDAY APRIL 17, 2027 | 7:30 p.m.
Presenting new works by Gonzaga’s composers, songwriters, and sound artists, alongside performances by the innovative Creative Music Lab Ensemble.

https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0417

Myrtle Woldson Performing Arts Center - Martin & Edwidge Woldson Recital Hall
07:30 PM - 09:00 PM on Sat, 17 Apr 2027
Get Tickets
Myrtle Woldson Performing Arts Center - Martin & Edwidge Woldson Recital Hall
211 E. DeSmet Ave.
Spokane, Washington 99202
(509)313-2787
ticketcenter@gonzaga.edu
https://gonzagaperformingarts.evenue.net/events/GMD0417