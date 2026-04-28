Spokane Symphony: Tchaikovsky Piano Concerto
Spokane Symphony: Tchaikovsky Piano Concerto
Pianist Philip Edward Fisher ignites Tchaikovsky’s First Piano Concerto, famous for its thunderous opening and sweeping melodies. After intermission, Elgar’s First Symphony unfolds in broad, noble themes and surging drama, moving us from shadowed introspection toward a radiant and hard-won triumph.
The Fox Theater
07:30 PM - 09:30 PM on Sat, 16 Jan 2027
Event Supported By
Spokane Symphony
509-624-1200
The Fox Theater
1001 W Sprague AveSpokane, Washington 99201
509-624-1200
info@spokanesymphony.org